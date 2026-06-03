O meia Lucas Paquetá disse que a acusação de envolvimento com esquema de apostas na Inglaterra afetou muito a vida pessoal. O jogador concedeu entrevista ao programa "Convocadas" da TV Globo, um documentário que aborda a rotina das esposas dos jogadores da seleção.\nPaquetá destacou que os problemas foram muito além de perder a chance de jogar no Manchester City. O clube inglês encerrou as negociações com ele por conta das acusações.\n"Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", disse Paquetá, à TV Globo.\nLeila Pereira diz que poderá comprar um clube após deixar presidência do Palmeiras\nÚnico tocantinense na Seleção, Roni serviu de Romário a Neymar; veja lista de craques