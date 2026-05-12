Lucas Paquetá corre contra o tempo, no Flamengo, em seu sonho de estar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.\nA convocação para o Mundial será feita pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18). Até lá, o Flamengo terá dois jogos: nesta quinta, contra o Vitória, em Salvador (BA), pelo duelo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil; e no domingo, diante do Athletico, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro.\nAncelotti fecha pré-lista com 55, que deve ter Neymar, Estêvão e Thiago Silva\nTocantinópolis vira contra a Tuna Luso e vence a primeira na Série D\nPalmeiras empata com Remo após atraso de 1h40 e pode ver Flamengo se aproximar\nO meia já realiza trabalhos no campo, mas ainda acompanhado da fisioterapia e da preparação física. Além das atividades no Ninho do Urubu, ele tem feito complementos em casa sob a supervisão de profissionais do clube, tudo para acelerar o processo de retorno.