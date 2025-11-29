Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29) na decisão da Copa Libertadores da América, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A bola rola às 18 horas (horário de Brasília). O vencedor será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, as escalações prováveis e a arbitragem)\nAs duas equipes, consideradas as mais fortes da América do Sul, fazem uma reedição da final da Libertadores de 2021, disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1 na prorrogação, com gol de Deyverson após falha individual de Andreas Pereira, que defendia o Flamengo e hoje atua pelo alviverde.\nNo retrospecto recente, porém, o Flamengo levou a melhor nos dois encontros desta temporada,: venceu por 2 a 0 no Allianz Parque e 3 a 2 no Maracanã.