O Palmeiras venceu o Junior Barranquilla por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e garantiu sua classificação para as oitavas de final.\nArias (2), Allan e Andreas Pereira marcaram os gols da vitória palmeirense. Flaco López, convocado pela seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo, também se destacou com três assistências — ele não deu um passe direto para o gol de Allan, mas foi o último a tocar na bola no lance e ganhou a estatística. Luis Muriel descontou para a equipe colombiana.\nO Alviverde avança como segundo colocado no Grupo F com 11 pontos. O Cerro venceu o Sporting Cristal e terminou como líder com 13, os peruanos ficaram em terceiro com 6 (e a vaga nos playoffs da Sul-Americana), e o Junior terminou na lanterna com 4.