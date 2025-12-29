O Palmeiras dá o negócio pelo meio-campista Marlon Freitas como muito bem encaminhado, mas não vai parar no jogador do Botafogo para reforçar o seu meio-campo.\nO clube ainda monitora a situação de dois volantes argentinos que estão no Campeonato Inglês: Guido Rodríguez, do West Ham, e Nicolás Domínguez, do Nottingham Forest.\nO QUE ACONTECEU\nOs jogadores têm o mesmo grupo de agentes, e o UOL apurou que o Palmeiras entrou em contato para entender as condições de um possível acordo para cada um.\nAlém da contratação de Marlon Freitas, a comissão técnica quer mais um reforço para o meio-campo. Marlon é um segundo volante de origem, e como Aníbal Moreno foi negociado, o clube irá ao mercado por um camisa 5.\nGuido Rodríguez pode ter vida fácil para deixar o West Ham. O volante de 31 anos tem contrato só até o meio do ano que vem, com opção de renovação por mais um, mas não tem atuado na Inglaterra: ele só disputou 6 dos 19 jogos do time na temporada.