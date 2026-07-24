Palmeiras e Flamengo fizeram a lição como visitantes, na noite de quarta-feira (23), e ampliaram a vantagem sobre os rivais na ponta do Brasileiro na volta do campeonato após a Copa do Mundo da América do Norte. Venceram, respectivamente, Coritiba (3 a 1) e a lanterna Chapecoense (4 a 0).\nOs palmeirenses foram a 44 pontos, sete a mais que os flamenguistas, que têm um jogo a menos. Atrás dos cariocas está agora o Athletico-PR, com 33.\nCom 19 jogos, o Palmeiras terá o desafio de manter uma escrita do campeonato. Desde 2003, quando o Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, somente em seis oportunidades o primeiro colocado do 1º turno não terminou como campeão (veja mais abaixo).\nAssim, a equipe de Abel Ferreira sai na frente para se tornar o primeiro pentacampeão da era dos pontos corridos. Hoje o time paulista está empatado com Flamengo e Corinthians: cada um tem quatro títulos cada.