O Palmeiras aproveitou a expulsão de Carrascal, venceu o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão.\nOs gols no Maracanã foram de Flaco López, Allan e Paulinho, acalmando a tensão que cercou o Palmeiras na última semana por causa da derrota na Libertadores para o Cerro Porteño.\nCom o resultado, o time de Abel Ferreira chegou a 38 pontos, sete de vantagem em relação ao rubro-negro, que ainda tem um jogo a menos.\nO Palmeiras derrubou tabus. Desde dezembro de 2015 não vencia o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. E mesmo em jogos com mando palmeirense, o time paulista não batia o rubro-negro desde 2017 no campeonato.\nO Flamengo até dominava, mas a partida mudou de cara quando Carrascal levou cartão vermelho direto, logo aos 20 minutos do primeiro tempo.