O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, na tarde deste domingo (02), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e encaminhou sua vaga para a próxima fase da competição.\nMaurício, Arias e Flaco López garantiram a vitória palmeirense com gols na etapa final, após um primeiro tempo abaixo. A equipe de Abel Ferreira teve o controle do jogo e da posse de bola nos primeiros 45 minutos, mas criou pouco para levar perigo ao gol de João Ricardo -a história foi diferente no segundo tempo.\nPresença em leilão pode tirar Neymar de decisão do Santos na Copa do Brasil\nRelembre as campanhas dos times confirmados na Segunda Divisão Tocantinense\nSantos só empata com Remo em noite apagada de Neymar, Gabigol e Rollheiser\nO jogo de volta acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O time cearense vendeu o mando de campo.