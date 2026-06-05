A 5ª etapa do Brasileiro de Motocross marca a metade da temporada 2026 e reúne competidores de diversas regiões do país na capital tocantinense (Alberto Barbosa/Rinaldi)\nOs principais nomes do motocross nacional desembarcam em Palmas neste fim de semana para a disputa da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2026. As provas serão realizadas no Parque Sussuapara, região norte da capital, e devem reunir pilotos de diversas categorias em uma etapa considerada estratégica na corrida pelos títulos da temporada.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Campeonato Brasileiro de Motocross inicia etapa em Palmas\nA programação começa neste sábado (6), com os treinos livres a partir das 8h20. As provas classificatórias terão início às 10h40, enquanto as primeiras corridas oficiais estão previstas para as 14h. A entrada será mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.