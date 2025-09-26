Mais de 400 atletas estarão em Palmas neste sábado (27) para disputar a Copa Faca na Caveira de Jiu-Jitsu, que promete alto nível técnico e premiações de até R$ 2,5 mil. A competição ocorre na unidade II do Colégio Militar do Tocantins, na região norte da capital.\nA Federação Tocantinense de Jiu-Jitsu (FTJJ) distribuirá valores que chegam a R$ 1 mil nas categorias absoluto adulto masculino e feminino para faixas pretas, além de prêmios para faixas marrom, roxa e azul. As três primeiras equipes colocadas na pontuação geral receberão valores entre R$ 800,00 e R$ 2,5 mil, além de troféus.\nGabrielzinho leva tri no Mundial de natação e Brasil tem mais seis pódios\nAraguaína acumula dívida de quase R$ 400 mil com a União\nInscrições para a 7ª edição da corrida do Tribunal de Justiça em Palmas estão abertas; veja como participar