O Palmas venceu o Guaraí neste sábado (6), por 3 a 1 no estádio Delfinão, em Guaraí, e conquistou o título inédito da Segunda Divisão do Tocantinense. No primeiro jogo da final, em Palmas, as equipes empataram por 1 a 1. A vitória neste sábado interrompeu a invencibilidade de nove jogos do Guaraí.

Os gols do jogo
O Palmas abriu 2 a 0 na etapa inicial. Belém marcou nos minutos iniciais; Lobó, em cobrança de falta perfeita pela esquerda, fez o segundo – no ângulo do goleiro Gigante; e Rodolfo ampliou. O Guaraí descontou com o artilheiro Gabriel Viana.

Título inédito
Após três vices - 2010, 2012 e 2017 - o Palmas finalmente levantou a taça da divisão de acesso fora de seus domínios. O Guaraí tentava o terceiro título da competição para se tornar o maior vencedor, mas acabou surpreendido dentro de casa pelos comandados do técnico Jairo Nascimento.