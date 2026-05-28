O Palmas Futebol e Regatas, maior detentor de títulos do futebol tocantinense, atravessa um período de instabilidade marcado por polêmicas e sanções administrativas desde que a nova gestão assumiu a equipe em 2025. O clube, que conquistou o acesso à elite no ano passado, sofreu novo rebaixamento na atual temporada e foi suspenso por dois anos das competições femininas após W.O. no Estadual da categoria.\nA trajetória recente do clube contrasta com um passado de conquistas e superação. Em janeiro de 2021, a agremiação viveu o capítulo mais dramático de sua história com a queda de uma aeronave logo após a decolagem. O acidente vitimou o presidente Lucas Meira, quatro jogadores e o piloto. Segundo o relatório final divulgado em abril de 2023, o excesso de peso impediu a sustentação do avião, que explodiu ao atingir o solo.