Três jogos movimentaram a 3ª rodada da Segunda Divisão Tocantinense neste fim de semana. Os destaques ficaram por conta da vitória do Guaraí sobre o Paraíso, por 4 a 0, e do Central, que venceu o Araguaia por 1 a 0, ambos pelo Grupo B. No Grupo A, Palmas e Interporto empataram por 1 a 1, e o Alvorada goleou o Taquarussú por 5 a 0.\nA rodada começou neste sábado com três partidas. No estádio Nilton Santos, em Palmas, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Interporto. Com o resultado, o Interporto chegou a cinco pontos e manteve a liderança do Grupo A; já o Palmas foi a quatro.\nO Alvorada recebeu o Taquarussú em seus domínios, no estádio Elias Natan, e venceu com autoridade. Com a goleada por 5 a 1, a equipe chegou aos quatro pontos na classificação do Grupo A.\nPelo Grupo B, o Guaraí jogou em casa, no estádio Delfinão, e conquistou a terceira vitória consecutiva, com direito a um hat-trick de Gabriel Viana. Ailton Jr. fechou o placar em 4 a 0. Com 13 gols marcados e nenhum sofrido, a equipe tem, até o momento, a melhor campanha geral desta primeira fase.