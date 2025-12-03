Palmas e Guaraí voltam a ficar frente a frente em uma final da divisão de acesso 15 anos depois. No primeiro e único encontro nesta fase em 2010, o Guaraí superou o Tricolor e ficou com a taça. E agora, quem leva esse título? O primeiro duelo da final será nesta quarta-feira (3), às 19h, no Nilton Santos, em Palmas.\nO Guaraí chega à decisão invicto, com a melhor campanha geral - sete vitórias e um empate. Já o Palmas avançou com seis vitórias, um empate e uma derrota. Sob o comando do técnico Jairo Nascimento, o Palmas busca o inédito título do torneio e, claro, uma revanche com o adversário de 2010.\nJá o Guaraí, de Wicelmo Rodrigues, tenta o tricampeonato para se tornar o maior vencedor da competição. A única preocupação do técnico Wicelmo Rodrigues é o desfalque do atacante Gabriel Viana, artilheiro do time com 11 gols –o atleta cumpre suspensão após ter sido expulso na semifinal. Além de Gabriel Viana, Ailton Jr também cumprirá suspensão.