Mais três clubes de futebol do Tocantins figuram na lista de devedores da União, de acordo com dados do aplicativo Dívida Aberta, que reúne débitos relativos à Previdência e ao FGTS. O Palmas Futebol e Regatas lidera entre os times citados, com uma pendência exata de R$ 305.342,57. Gurupi (R$ 1.672,57) e Capital (R$ 623,95) também possuem débitos registrados.\nO dirigente do Palmas, André Belém, reconheceu a dívida, mas afirmou que o clube possui créditos a receber da Timemania em valores superiores ao montante devido. "Estamos realizando um processo de auditoria e verificamos essa pendência. Porém, temos valores a receber da União muito maiores. Estudamos uma compensação tributária para quitar o débito", explicou.\nSantos pede anulação de jogo contra o Coritiba por substituição de Neymar\nAncelotti contraria filosofia de Tite, e seleção terá mais folgas na Copa do Mundo