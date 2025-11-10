O Palmas FR, através da comissão técnica, confirmou a contratação do atacante Everson Bilau. Com passagem marcante pelo Tocantinópolis, sob o comando do técnico Jairo Nascimento, atualmente no Palmas, o atacante acompanhou a vitória da equipe sobre o Araguaia por 1 a 0 domingo (9). A partida foi válida pela ida das quartas de final da divisão de acesso.\nO atacante, de 35 anos, chega para ajudar o Tricolor na busca pelo acesso à elite no ano seguinte. Bilau se apresenta e começa a treinar com o restante do grupo nesta semana. O atleta deve ter a situação regularizada junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a próxima sexta-feira (14).\nSegundona: Central, Guaraí, Alvorada e Palmas saem na frente na ida das quartas de final\nAncelotti convoca John para amistosos contra Senegal e Tunísia