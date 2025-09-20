O Palmas confirmou a contratação do atacante Mailson, com passagem por Juventude, CRB e Capital, para a disputa da Segunda Divisão 2025. A equipe, que será comandada por Jairo Nascimento, tenta voltar à elite após ficar dois anos inativo do futebol. A divisão de acesso começa no dia 4, com dez times na briga.\nO atacante, de 34 anos, já se apresentou e treina com o grupo. Natural de Almas, região sudeste do estado, Mailson soma passagem por CRB, Criciúma, Gama, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Paysandu, Chapecoense, São Caetano, entre outros. Seu último clube foi o Capital-TO.\nPelo Capital foram seis jogos e nenhum gol marcado. Em toda carreira, Mailson marcou 32 gols. O experiente atacante, que é destro, será mais uma opção no ataque Tricolor na luta pelo acesso.