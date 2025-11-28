Rafael Gladiador agradece de joelhos por ter marcado o primeiro e único gol da final em 2020 (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nSob nova direção, o Palmas FR retornou à elite do Tocantinense nesta sexta-feira (28). O Tricolor superou o União de Palmas na semifinal por 6 a 0 (10 a 1 no agregado). A equipe, que ficou inativa por dois anos, foi adquirida por um grupo liderado por Fábio Fonseca e Gustavo Siqueira.\n+Veja a tabela da Segunda Divisão Tocantinense 2025\nO clube, que vivia incertezas desde o trágico acidente aéreo em janeiro de 2021, foi negociado no início deste ano. O grupo assumiu a equipe com a proposta de acesso à elite. E ele veio em grande estilo, com direito a duas goleadas sobre o União de Palmas nas semifinais.\nVeja no Bom Dia Tocantins: confira como ficaram os confrontos das semifinais da Segundona