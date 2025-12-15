O Palmas anunciou a contratação do técnico Arnaldo Lira, com passagens por Ceará e CRB, para a temporada de 2026, ano em que a equipe volta a disputar a elite do Tocantinense. O ge confirmou a contratação nesta segunda-feira (15). O profissional chega para substituir Jairo Nascimento, responsável pelo acesso e pelo título da Segundona, que deixou o Tricolor com destino ao Moto Club-MA.\nCom retrospecto favorável, Tocantinópolis encara o Gurupi visando vaga na decisão\nFelipe Fraga comemora conquista do bi: "Um ano inteiro de trabalho por esse momento"\nArnaldo Lira, tem 65 anos, e soma passagens por Ceará, CRB, Maranhão, Guarany de Sobral-CE, Alecrim-RN, Fluminense de Feira-BA, Santo André-SP, entre outros. Seu último trabalho foi à frente do Parnahyba-PI. O profissional levou a equipe ao vice-campeonato Piauiense 2024.