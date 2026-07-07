Neymar Santos, o pai do jogador Neymar, publicou uma longa carta para o filho no Instagram com um pedido para que ele continue a jogar futebol.\nVolte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu.\nApós falar sobre a trajetória do atleta, descrita como linda, desafiadora, muitas vezes dolorosa e abençoada, o empresário pediu para Neymar desfrutar do futebol e não carregar sobre os ombros o peso "das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta".\n"Há coisas que pertencem aos homens, mas há decisões que pertencem somente a Deus", disse.\nSem citar diretamente a Copa do Mundo, Neymar pai afirmou que decisões tomadas hoje não definem a história do filho.