Neymar Pai disse, nesta segunda-feira (3), que o filho ainda não sabe realmente se não jogará mais pela seleção brasileira. O jogador indicou aposentadoria da Canarinha em entrevista após a vitória do Santos sobre a UCV, nos playoffs da Copa Sul-Americana, na semana passada.\nO pai do camisa 10 do Santos ressaltou que o tema ainda é uma dúvida. Em entrevista a jornalistas no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., ele disse que 'a Copa é daqui 4 anos' e que o filho disse que 'acha' que não quer.\nVocê está mal informado. Ele falou 'eu acho que pra mim terminou'. Ele acha. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil pra todos? Estamos falando de uma nova Copa do Mundo daqui quatro anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje?", disse Neymar Pai, em chegada ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.