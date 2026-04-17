Oscar Schmidt foi homenageado este mês ao ser incluído oficialmente no Hall da Fama do COB. A lenda do basquete morreu nesta sexta-feira (17).\nA homenagem celebra a trajetória do atleta de 68 anos, que disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos -Moscou-1980, Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996-, e fez 1.093 pontos, marca até hoje não alcançada por qualquer outro atleta da modalidade. Ele também é o maior cestinha da seleção brasileira, com 7.693 pontos.\nO ex-jogador não compareceu ao evento por conta de uma cirurgia e foi representado pelo filho, Felipe Schmidt. A homenagem aconteceu em oito de março deste ano, no Rio de Janeiro.\nCom vitória sobre os EUA, quebra de recordes e candidatura ao Senado, veja cronologia da vida de Oscar Schmidt\nFilho de Oscar Schmidt publica carta de despedida