Enquanto aguarda o desfecho da acusação de manipulação na Justiça Desportiva, o atacante Bruno Henrique também está de olho na Justiça comum.\nNa visão da defesa, o cenário de momento é relativamente positivo para o jogador, considerando o peso das acusações iniciais do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF).\nO estágio atual do processo criminal é um recurso à segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.\nOs procuradores ainda tentam enquadrar o jogador por estelionato, e não apenas por manipulação. Mas já receberam duas negativas do juiz de primeira instância.\nO próprio magistrado, acelerando o processo, jogou a decisão para a instância superior, o que gera uma expectativa de julgamento desta demanda específica ainda neste ano.\nFORA DO ESTELIONATO\nA definição é essencial para projetar o que será de Bruno Henrique no âmbito criminal. A acusação de estelionato é mais grave e, consequentemente, tem pena maior do que manipulação.