Membros de torcida organizada são presos durante operação da Polícia Civil de Goiás (Reprodução/ TV Anhanguera)\nMembros de duas torcidas organizadas foram alvos de uma operação da Polícia Civil (PC) na manhã desta sexta-feira (10), em Goiânia. Batizada de Terminal Seguro, a ação decorre de uma investigação sobre um episódio de violência registrado após o clássico entre Goiás e Vila Nova. Ao todo, foram cumpridas 12 ordens judiciais: seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Membros de torcida organiza são presos durante operação\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia, o DAQUI não conseguiu localizar as suas respectivas defesas.\nAo DAQUI, a polícia informou que os investigados integram a Força Jovem, especificamente a 17ª Legião, e são suspeitos de associação criminosa; resistência qualificada; promoção de tumulto; prática ou incitação à violência em evento esportivo e corrupção de menores.