A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.\nAntes das oitavas de final ocorrem os playoffs. As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.\nPalmeiras goleia Junior com Flaco garçom e vai às oitavas da Libertadores\nPalmas Futebol e Regatas: como o projeto de chegar à Série B deu lugar a rebaixamentos e punições\nGoiânia acerta contratação de técnico com passagem pelo Vila Nova para a Divisão de Acesso\nConfira os confrontos:\nGrêmio x Bolívar\nBragantino x Sporting Cristal