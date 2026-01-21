Hecton Alves, de 33 anos era preparador físico do time de base do Águia de Marabá (Reprodução/Instagram de Hecton Alves )\nPai exemplar, dedicado e apaixonado pelo esporte são as definições que Tailane Borges usou para lembrar e homenagear o marido, Hecton Alves, de 30 anos, que era preparador físico do Águia de Marabá. Ele morreu após um acidente entre o ônibus do time sub-20 e um caminhão.\nMeu marido sempre foi um pai exemplar, dedicado à família, em tudo o que ele fazia. Ele [Hector] amava o que fazia, o esporte sempre foi tudo para ele, e os meninos do time e da Estação de Conhecimentos, onde ele era coordenador de esporte, eram como se fossem os filhos dele. Ele dizia que eram ‘os meus meninos’ e não media esforços para fazer o que estava ao alcance dele para ajudar a todos, e eu sempre falava para ele que gostaria de ter 80% da dedicação que ele tinha com o trabalho dele e com tudo o que fazia”, contou a esposa do preparador físico.