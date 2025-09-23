Dorival Júnior terá a semana livre para decidir como montar o ataque do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Antes unânimes, Memphis e Yuri Alberto agora têm a concorrência de Gui Negão, que vive ascensão.\nO treinador voltará a ter Memphis e Gui Negão, que ficaram de fora da derrota para o Sport. O holandês, poupado após ter edema na coxa, e o jovem, que estava suspenso, se juntam a Yuri Alberto na disputa por uma vaga no comando de ataque.\nA última vez em que os três estiveram em totais condições de jogo ao mesmo tempo foi em 30 de julho, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Naquela ocasião, Memphis e Yuri Alberto foram titulares, e Gui Negão não saiu do banco.\nYuri Alberto teve hérnia inguinal, e Memphis sofreu com problemas musculares. A ausência dos dois titulares absolutos possibilitou a ascensão de Gui Negão, que veio da base, ganhou oportunidades e aproveitou - são quatro gols desde então.