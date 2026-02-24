O Interporto deu adeus à Copa do Brasil Sub-17 após ser derrotado pelo IAPE-MA na tarde desta terça-feira (24), no Estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe maranhense garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis por 3 a 2.\nCapital e Tocantinópolis têm datas definidas na 2ª fase da Copa do Brasil\nTocantinópolis confirma liderança e Capital empata com Palmas na reta final do estadual\nRodada tem vitória do União Araguainense e confusão em empate entre Bela Vista e Araguaína\nA equipe da casa abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo, com gol do camisa 11 Dhon Thelry. O Interporto manteve a vantagem até os acréscimos, mas sofreu o empate aos 47 minutos, com gol de Vitor Manoel, o que levou a decisão para as penalidades.\nNas cobranças, o time tocantinense converteu apenas duas oportunidades, enquanto o IAPE balançou as redes três vezes. Com o resultado, o time do Maranhão avança para a 2ª fase, onde enfrentará o Oratório em jogos de ida e volta, marcados para os dias 3 e 10 de março.