O técnico Guto Ferreira encontrou um time titular no Vila Nova. Entre os jogadores que costumam iniciar as partidas, cinco já trabalharam com o treinador em outras equipes. Além deles, outros cinco atletas importantes, que possuem experiência com o técnico, são utilizados com frequência e ganharam status de "homens de confiança".\nNa base titular de Guto Ferreira, cinco jogadores que já trabalharam com ele anteriormente praticamente se firmaram entre os 11 iniciais: Tiago Pagnussat e Willian Maranhão, que trabalharam com o técnico no Ceará; Marquinhos Gabriel, que trabalhou com Guto no Goiás; e Janderson, que estava no elenco do Remo comandado pelo técnico em 2025.\nAlém disso, quatro jogadores são reservas, mas entram com frequência e constantemente são titulares: Willian Formiga, ex-Ceará; Nathan Camargo, ex-Remo; Hayner, ex-Bahia; e André Luís, ex-Cuiabá. Já o meia Dodô, que também trabalhou com Guto Ferreira no Remo, é o reserva imediato de Marquinhos Gabriel.