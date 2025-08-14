A NFL anunciou nesta manhã que a cantora Ana Castela será a responsável por dar voz ao Hino Brasileiro na edição deste ano do São Paulo Game, enquanto a colombiana Karol G comandará o show do intervalo.\nAna Castela fará a performance na cerimônia antes do início do segundo jogo no Brasil. No ano passado, a cantora Luisa Sonza foi quem cantou o Hino nacional no evento que marcou a primeira partida da NFL disputada no Hemisfério Sul.\nA colombiana Karol G, por sua vez, é a grande atração do show do intervalo. Vencedora do Grammy, ela sucede Anitta, que em 2024 se apresentou no gramado após o primeiro tempo assim como ocorre nos EUA durante o Super Bowl —a final da temporada da liga de futebol americano.\nAparecida de Rio Negro recebe provas de kart de rua neste fim de semana; confira\nTrês equipes confirmam participação na Segundona 2025; inscrições vão até quarta-feira (13)