Motivado pelos dois gols nos últimos dois jogos, Neymar é a grande esperança do Santos para avançar na Copa do Brasil.\nNesta quarta-feira (13), o Peixe visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, precisando de uma vitória simples para garantir a vaga nas oitavas de final.\nChamar a responsabilidade para convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que será anunciada na segunda-feira (18), é apenas uma das missões do camisa 10.\nNeymar também terá o desafio de ajudar o Santos a quebrar um incômodo tabu de três anos sem vitórias na principal competição de mata-mata do país.\nINICIO DO JEJUM DE TRÊS ANOS\nA última vez que o Santos venceu uma partida pela Copa do Brasil foi em abril de 2023, quando superou o Botafogo-SP por 1 a 0, na Vila Belmiro. Desde então, o histórico é marcado por empates e eliminações precoces: