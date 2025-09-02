Em meio à luta para afastar o Santos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Neymar fez uma tatuagem em homenagem ao clube.\nO jogador de 33 anos tatuou o símbolo do alvinegro praiano na coxa direita, acompanhado da frase: "as pessoas não entendem o quão [sic] obcecado eu sou em vencer".\nA imagem foi publicada nesta segunda-feira (1º) nas redes sociais do estúdio Náutica Tattoo, responsável pelo trabalho.\nNa véspera, o Santos ficou em um empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileiro. Com o resultado, o time caiu uma posição e é o 16º na tabela de classificação, com 22 pontos. A equipe está empatada em pontos com o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos.\nSeleção de Ouro x seleção brasileira sub-15: data de amistoso é definida