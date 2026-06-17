Neymar treinou pela primeira vez junto com todos os demais jogadores da seleção brasileira nesta quarta-feira (17), penúltima atividade da equipe antes do confronto contra o Haiti, na sexta-feira (19), na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.\nUm dia depois de fazer exercícios físicos no gramado, inicialmente de tênis e depois chuteiras, conforme mostraram imagens divulgadas pela própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o jogador entrou em campo pronto para treinar com o elenco.\nAntes da atividade no Columbia Park, onde a seleção brasileira treina em Morristown, Nova Jersey, Neymar foi aplaudido por seus companheiros e depois passou por uma espécie de batismo, como uma forma de celebrar seu retorno às atividades normais. Os atletas formaram um corredor, pelo qual o camisa 10 passou e levou alguns tapas na cabeça. Aniversariante na última semana, Carlo Ancelotti passou pelo mesmo ritual.