Neymar, 33, renovou com o Santos até o fim de 2026. O contrato anterior venceu nesta quarta-feira (31). O novo acerto se deu após semanas de negociação. A informação foi divulgada primeiro pelo portal GE.\nO Santos postou em sua conta do X um vídeo fazendo referência à renovação. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.\nO principal foco do atacante, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, é estar na lista de convocados do italiano Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.\nÉ a segunda vez que as partes estendem o contrato de Neymar, que chegou à Vila Belimiro no início de 2025, inicialmente por seis meses. O vínculo foi depois ampliado até o fim de 2025.\nEmbora tenha tido um ano marcado por lesões, Neymar foi fundamental para evitar o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Ele fez 4 gols nos últimos 3 jogos da competição.