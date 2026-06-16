Neymar não treinou novamente com a seleção brasileira e deve ser desfalque mais uma vez na próxima partida do Brasil na Copa do Mundo, contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19). Além do camisa 10, o atacante Raphinha, o volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães também não participaram do treinamento desta segunda-feira (15), realizado no Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey.\nApós o empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia do Brasil na Copa do Mundo, pelo Grupo C, no último sábado (13), os comandados de Carlo Ancelotti receberam folga no domingo (14) e se reapresentaram ao meio-dia desta segunda-feira (15), iniciando a preparação para o confronto diante do Haiti.\nA expectativa era de que Neymar fosse a campo para treinar com o grupo, algo que não aconteceu.\nO astro de 34 anos passou por novos exames para avaliar a situação da lesão na panturrilha direita. Segundo a comissão médica, o quadro segue dentro da normalidade e a previsão de recuperação de três semanas está mantida.