Depois de 981 dias, Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira. O atacante entrou em campo durante a goleada de 3 a 0 sobre a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), pela 3ª e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. e atuou por 20 minutos, considerando o tempo de acréscimos.\nO atacante foi participativo no momento em que esteve em campo. Neymar deu uma finalização na direção do gol, foi o homem da bola parada e cobrou três escanteios e uma falta.\nO camisa 10 acertou 12 dos 13 passes que tentou (92%), além de ter distribuído três passes decisivos: passes que viraram finalizações.\nForam 24 momentos em que Neymar teve a posse da bola. Ele sofreu uma falta, que resultou no cartão amarelo para o meia Ryan Christie.\nInfluenciador surpreende ao tatuar rosto de Endrick e até 'assinatura' do jogador: ‘Vai trazer o hexa’