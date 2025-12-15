O ano de 2025 de Neymar foi bastante agitado. Ele voltou ao clube que o revelou, se envolveu em imbróglios judiciais com outras celebridades, frequentou festas e eventos, foi pai e novo...\nParada é que sua agenda não ficou, apesar de ter entrado em campo poucas vezes ao longo do ano por causa de seguidas lesões. Confira abaixo, em tópicos, a retrospectiva da temporada do atleta, mês a mês.\nVolta ao Santos - No dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, o craque voltou a defender a equipe que o revelou para o futebol, exatos 4.273 dias depois de seu último jogo pelo clube, em 2013. Ele fez sua estreia no 1 a 1 contra o Botafogo (SP) pelo Campeonato Paulista.\nCarnaval - No mesmo mês, foi visto ao lado de Bruna Biancardi curtindo a folia carioca na Marquês de Sapucaí. Ele compareceu a duas noites de festa.