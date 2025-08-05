Voltando a atuar no estádio do Morumbi com a camisa do Santos após um hiato de 13 anos, Neymar teve atuação de destaque na noite de segunda-feira (4) com dois gols na vitória por 3 a 1 contra o Juventude, em resultado que tirou o time praiano da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.\nApós a partida, o camisa 10 fez questão de elogiar o gramado do estádio e aproveitou para disparar críticas contra a grama sintética do Allianz Parque.\n"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo", afirmou o jogador, que havia atuado pela última vez no estádio do São Paulo defendendo o Santos em abril de 2012, em vitória também por 3 a 1 contra o tricolor, pelas semifinais do Campeonato Paulista.