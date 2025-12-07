Após o apito final que consagrou a permanência do Santos na Série A do Brasileirão e a vaga na Sul-Americana, Neymar Jr. foi às lágrimas.\nO jogador, que atuou no sacrifício nas últimas rodadas da competição, celebrou a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro com uma volta olímpica na Vila Belmiro. O craque abraçou os companheiros, o técnico Vojvoda e foi ovacionado pela torcida.\n"Fomos coroados com a Sul-Americana, né? Por tudo o que a gente veio fazendo nesses últimos jogos... Era o que eu esperava do nosso time desde o começo do campeonato. A gente conseguiu jogar o nosso futebol, enfrentamos as melhores equipes e conseguimos somar os pontos. O grupo está de parabéns pelo esforço. O Santos merece muito mais, merece estar no topo sempre. Eu vim para isso, para tentar ajudar o clube da melhor maneira possível", declarou Neymar, em entrevista à TV Globo.