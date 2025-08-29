Neymar, do Santos, concordou com a crítica feita por Memphis Depay, do Corinthians sobre o uso de gramado sintético no futebol brasileiro.\nO QUE ACONTECEU\nMemphis afirmou que "a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?". O atacante do Corinthians se manifestou em postagem no X, antigo Twitter.\nNeymar respondeu ao post do holandês com "concordo". O posicionamento do camisa 10 do Santos aconteceu na manhã desta quinta-feira (28).\nAncelotti convoca Jean Lucas, do Bahia, para jogos das Eliminatórias\nJoão Fonseca oscila, cai para 22º do mundo e se despede na 2ª rodada do US Open\nAlvorada confirma técnico que no passado levou o time à elite\nNão é a primeira vez que Memphis e Neymar reclamam do gramado sintético. Em março, o holandês fez discurso no vestiário antes da final do Paulista criticando o campo do Allianz Parque, estádio do rival Palmeiras. Já Neymar afirmou que "jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador".