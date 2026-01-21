O Bournemouth ainda não desistiu da contratação de Rayan, mas a negociação já ganha ar de novela. Em autêntico "cabo de guerra", Vasco, estafe e ingleses ainda não chegaram a um acordo.\nOS LIMITES DA NEGOCIAÇÃO\nO Vasco nunca se opôs a vender Rayan, mas está firme na postura de não se desfazer da sua joia. Por isso, a diretoria quer valores entre R$ 218 e 248 milhões.\nA vontade de Rayan é de vestir a camisa do Bournemouth. Apesar do carinho que nutre pelo Vasco, o sonho do jogador sempre foi atuar na Premier League, algo que tem pesado em sua decisão e da família.\nO desejo era tanto, e foi colocado na mesa diretamente em reuniões, que o Vasco cogitou liberar Rayan em um primeiro momento. Porém, um novo desentendimento com o Bournemouth colocou o acerto em xeque.\nOs ingleses sinalizaram com proposta nesses moldes, mas, depois, apresentaram valores inferiores. O UOL apurou que essa postura irritou os dirigentes do Vasco.