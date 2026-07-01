A seleção brasileira terá de superar o trauma contra europeus e a sina diante da Noruega para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção do país nórdico bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu a classificação para enfrentar o Brasil na sequência do Mundial.\nBrasil e Noruega vão se enfrentar pelas oitavas de final no próximo domingo (5), às 17 horas (de Brasília), no Estádio MetLife, de Nova York/Nova Jersey.Desde o título do pentacampeonato em 2002, quando bateu a Alemanha na final por 2 a 0, com gols do fenômeno Ronaldo, o Brasil foi eliminado por seleções da Europa em todas as edições seguintes da Copa do Mundo.\nEm 2006, na Alemanha, a seleção brasileira foi superada pela França nas quartas de final. Com gol de Henry, os franceses superaram o Brasil por 1 a 0. Foi o gol que trouxe o rótulo de “vilão” para Roberto Carlos.