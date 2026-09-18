Nacional EC e Tocantínia FC disputam neste sábado (19), às 16h, o confronto de ida da grande final do Copão Tocantins de 2026, considerado o principal torneio de futebol amador do Estado.\nO primeiro capítulo da decisão do título estadual será realizado no Estádio Jales Cunha, em Nova Olinda, colocando frente a frente duas equipes de campanhas consistentes que buscam coroar a temporada com o troféu de campeão.\nVila Nova x América-MG: onde assistir, horário e escalações\nTécnico deixa o comando do Paraíso após apenas um jogo em meio a crise de bastidores\nMemphis encara 1ª onda de revolta no Corinthians pela porta dos fundos\nAlém do prestígio esportivo, a competição representa um importante atrativo financeiro aos participantes. Ambos os finalistas já garantiram R$ 11 mil em premiações fixas pela participação na fase estadual. No valor acumulado de todas as etapas, o Nacional soma R$ 16 mil (beneficiado pelos R$ 5 mil conquistados com o vice-campeonato da Regional Norte), enquanto o Tocantínia já assegurou R$ 21 mil no total (por ter levantado o título da Regional Centro). Na grande decisão, o campeão embolsará a cota principal de R$ 50 mil, e o vice-campeão receberá R$ 25 mil.