O Nacional EC, de Nova Olinda, e o Tocantínia FC garantiram presença na grande decisão do Copão Tocantins 2026, considerado o maior torneio de futebol amador do Estado. Os dois finalistas foram conhecidos no último fim de semana e disputarão a taça nos dois próximos sábados, dias 19 e 26 de setembro, com o duelo decisivo de volta agendado para o município de Tocantínia.\nA decisão colocará frente a frente o campeão da Regional Centro (Tocantínia) e o vice-campeão da Regional Norte (Nacional).\nSantos anuncia a contratação do meio-campista Philippe Coutinho\n'Chegamos na luta de verdade':Atlético-GO amplia boa fase, entra no G6 pela 1ª vez e celebra\nGabriel Viana marca duas vezes e amplia liderança na artilharia da Segunda Divisão Tocantinense\nCom a classificação para a grande finalíssima, os dois clubes já acumulam R$ 11 mil em premiações distribuídas ao longo da fase estadual. Agora, o campeão do Copão embolsará R$ 50 mil, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 25 mil.