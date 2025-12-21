O Tocantinópolis venceu o Gurupi por 2 a 1 neste domingo (21), no jogo de ida da semifinal do Tocantinense 2025. A competição foi retomada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO — entenda o caso abaixo.\nVeja vídeo no ge Tocantins: Jogo é interrompido no Tocantinense após forte chuva\nO primeiro jogo da semifinal entre as duas equipes começou no sábado (20), no estádio Resendão, em Gurupi, mas durou cerca de 19 minutos. Um forte temporal atingiu a cidade e inundou o gramado, que ficou impossibilitado para a prática do futebol. Com isso, o árbitro Tarcísio Matos remarcou a partida para este domingo.\nO jogo foi interrompido com o Tocantinópolis à frente no placar: 1 a 0, gol de Alemão. Na retomada, o Gurupi empatou com Vinícius Silva, mas o Tocantinópolis garantiu a vitória com Marcos Wilder, em cobrança de pênalti.