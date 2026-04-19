O árbitro Jodis Nascimento de Souza (RJ) relatou na súmula do jogo entre Vila Nova e Operário-PR a acusação de racismo feita pelo atacante Berto, que disse que sido chamado de "macaco" por um torcedor colorado, e os objetos arremessados por jogadores e por um torcedor após a vitória do Tigre por 2 a 1 sobre o Fantasma, no sábado à noite.\nEm imagens, é possível ver Berto e Jhan Pool Torres, jogadores do Operário-PR, atirando garrafas para fora do campo, em direção a pessoas que estavam na tribuna do estádio. Há o revide e um objeto acerta o rosto do presidente do Operário-PR, Álvaro Góes, que cai e fica sangrando.\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2\nOscar Schmidt morreu de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo neste domingo pela Série D