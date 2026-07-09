As críticas recebidas pelo árbitro francês François Letexier após a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, fizeram o diretor de arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina, sair em defesa do seu comandado.\nEm uma entrevista ao site da Fifa nesta quinta-feira (9), ele defendeu a idoneidade e a independência dos juízes na competição e negou que eles sejam influenciados.\n"É claro que discussões construtivas sobre decisões sempre farão parte do futebol, mas alegações infundadas não têm lugar no nosso esporte. Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros da Copa do Mundo. Quando isso acontece, pode provocar reações que levam a ameaças contra eles e suas famílias. Isso não é correto", disse Collina.\nDa mesma forma, ninguém pode afirmar que a arbitragem pode ser influenciada por qualquer pessoa, nem mesmo pelo presidente da Fifa. Ele sempre demonstrou total apoio ao Fifa Team One, confiando em nós para trabalhar com total independência. Os árbitros tomam decisões honestas e, assim como jogadores e técnicos, sempre tentam dar o seu melhor", completou.