"Não posso pedir mais nada a Deus, Ele me deu tudo em nível esportivo e a única coisa que posso pedir é saúde para minha família e para mim e poder continuar desfrutando todos esses momentos com esse grupo que tem dado alegria às pessoas há tanto tempo."\nDepois de marcar os dois gols na vitória sobre a Áustria que classificou à Argentina à próxima fase da Copa do Mundo, a apenas dois dias de completar 39 anos, Lionel Messi, ao ser questionado sobre qual presente de aniversário gostaria de receber, deixou claro já ter alcançado tudo o que um jogador pode almejar dentro de um campo de futebol.\nEstádio de Palmas será interditado após críticas às condições do gramado\nAvó foi maior incentivadora de Messi; saiba outras curiosidades sobre o craque\nGoiás demite Daniel Paulista após quarto jogo sem vitória na Série B