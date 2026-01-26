O lateral Willian Formiga foi mais um personagem do Vila Nova que frisou que a equipe colorada não foi eficiente para vencer o Atlético-GO. Neste domingo (25), o time colorado foi superado pelo Dragão, por 2 a 1. O resultado acabou com o 100% de aproveitamento do Tigre no Campeonato Goiano.\nNós conseguimos criar, e por isso conversamos que faltou matar o jogo. Não ‘matamos’ e sofremos o gol no final. Eu parabenizo nossa torcida pela festa que fez, mas não tem nada perdido. Vamos descansar e a partir de amanhã (segunda, 26) nós vamos ouvir o que o professor (Umberto Louzer) vai nos passar para a gente melhorar. Tem muita coisa pela frente”, afirmou Willian Formiga.\nAraguaína, Capital e Tocantinópolis vencem na rodada e acirram a briga pela liderança\nPalmas presta homenagem às vítimas do acidente aéreo que marcou o clube há cinco anos: ‘Jamais serão esquecidos’