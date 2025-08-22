O Rio de Janeiro sedia o primeiro Mundial de Ginástica Rítmica realizado em uma cidade da América do Sul e só foi possível após uma união no continente. Mais do que isso, o torneio no Brasil abriu portas para que alguns países pudessem participar pela primeira vez.\n"Foi uma força que envolveu toda a América, em especial a América do Sul. Quando você sedia um campeonato, tem de pagar uma taxa que equivale a R$ 2,2 milhões. Naturalmente, as confederações dos países não têm esse recurso para poder postular essa candidatura. Houve uma assembleia da Federação Sul-Americana de Ginástica, da qual sou vice-presidente, e assinaram uma carta para dar apoio ao Brasil e [pedindo] uma prorrogação ao pagamento da taxa. Isso mostra o quanto a região esteve envolvida, e a federação internacional foi sensível para aceitar o pedido", afirma Ricardo Resende, presidente do Comitê Organizador Local.